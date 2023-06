Politically Correct, nuovo singolo di Benji e Finley: testo e video

Il panorama musicale italiano sta regalando sempre più sorprese. Così, alla fine del mese di Giugno, arriva un nuovo singolo dal titolo Politically Correct, frutto del lavoro di Benji e dei Finley.

Una stramba band.

Politically Correct, il testo del singolo di Benji e Finley

Una unione inattesa e che, per certi versi, potrebbe stupire tutti gli ascoltatori. Da un lato i Finley, storica band anni 2000, e dall’altro il giovane Benji, classe 1993, ex membro del gruppo “Benji e Fede”. Due idee musicali diverse che, però, si sono unite e hanno messo su un progetto, da cui è nato questo singolo: Politically Correct.

Si tratta di un pezzo che unisce due culture canore completamente opposte, anche a causa di un background differente. Eppure potrebbe funzionare.

Di seguito il testo del brano:

Voglio fare sesso come dentro i porno

aver ragione pure quando ho torto

fare così tardi che confondo, l’alba col tramonto

forse è vero non so stare al mondo

è che non mi piace ciò che mi sta intorno

mi sento sempre fuori posto, se non posto

eravamo 5, siamo in 36

c’è casino come dentro a un rave

forse so perché non piaccio ai tuoi

perché non piaccio nemmeno ai miei

forse dovrei provare a fare una vita normale

io che non vado al mare e invece me ne vado a male

Voglio fare danni, pentirmi e poi rifarli

sono anni che mi domandi, quando cresci? quando cambi?

è tutto politically correct, ma ciò che è giusto non è giusto per me

Non è dance, reggaeton, quest’estate è rock and roll

fanculo i trend e Tik Tok, io che canto ancora Wonderwall

old school come le Vans, con la maglia dei Guns

che importa anche se non diventerò una star

Voglio fare danni, pentirmi e poi rifarli

sono anni che mi domandi, quando cresci? quando cambi?

è tutto politically correct, ma ciò che è giusto non è giusto per me

E’ tutta una vita che sto a pensare

a un senso, ma un senso non c’è

sarà sbagliato per sette miliardi

ma so che è giusto per me

Voglio fare danni, pentirmi e poi rifarli

sono anni che mi domandi, quando cresci? quando cambi?

è tutto politically correct, ma ciò che è giusto non è giusto per me

Po-politically correct, ma ciò che è giusto non è giusto per me

Il video della canzone