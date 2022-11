Massimo Ferrero a Belve contro Francesca Fagnani: le dure parole dell’ex presidente della Sampdoria

Massimo Ferrero a Belve si è scontrato contro Francesca Fagnani. La conduttrice del programma di Rai 2, nonostante il carattere particolare del Viperetta, ha tenuto botta. Tuttavia, le parole di Ferrero sono andate un pochino oltre il dovuto.

Massimo Ferrero a Belve contro Francesca Fagnani

Massimo Ferrero dopo essere stato costretto a lasciare la presidenza della Sampdoria per vicende giudiziarie, sta tornando a parlare in pubblico e lo fa con il suo solito temperamento, a volte anche troppo.

L’ex presidente della Sampdoria è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda stasera 23 novembre alle 23.00 su Rai2. Nella prima parte della puntata si è parlato del suo rapporto con i tifosi liguri e della sua passione per la Roma: “Non sono stato capito. A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma, e i tifosi hanno cominciato a insultarmi e io non ho detto scusate tanto.

Ma non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare“.

Le dure parole dell’ex presidente della Sampdoria

Nella seconda parte dell’intervista, i toni si sono un tantino alzati. La prima stoccata è stata di Ferrero: “Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata”. Meentre la conduttrice risponde: “Ha detto ‘ci vorrebbe uno come Salvini’, poi ha sostenuto la Raggi, Berlusconi”.

E Ferrero: “Lei sta dicendo un po’ di cazzate, non so se gliel’ha dette qualcuno”.

“L’ha dette lei“, ribatte Fagnani. Lui spiega di non aver “mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell’idea che c’avevo io: quindi ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale”.

