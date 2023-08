Bardonecchia, esondazione torrente: 5 dispersi e più di 100 sfollati

Bardonecchia, esondazione del torrente ha causato tanta paura e danni con diversi dispersi e molti sfollati. I Vigili del Fuoco sono a lavoro da ore per rispondere alle tante chiamate di soccorso e di emergenza soprattutto nelle zone isolate.

Bardonecchia, esondazione torrente

Tanta paura ma soprattutto problemi per tanti cittadini a Bardonecchia dove nelle scorse ore il torrente Frejus all’interno del centro urbano è esondato. Acqua e fango hanno invaso il centro della città isolando diverse zone con l’interruzione di energia elettrica in particolare. La tanta paura si è scatenata perché al momento dell’esondazione era in corso la festa del paese S. Ippolito con tanti turisti in fuga. Probabilmente è stata una frana a staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l’improvvisa piena del torrente.

5 dispersi e più di 100 sfollati

Non si registrano al momento vittima ma ci sono circa 120 sfollati, che sono stati ospitati in alberghi o nel campo C.R.I. allestito all’interno del “Palazzetto dello Sport” e purtroppo cinque persone risultano ancora disperse. Si continuano le ricerche anche in queste ore con i Vigili del Fuoco soprattutto a lavoro per riportare la corrente nelle zone isolate. Alle 22.15 di ieri è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con un’efficace sinergia tra le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) coadiuvate dalla Croce Rossa Italiana e dal Soccorso Alpino

