Allerta meteo venerdì 12 maggio in 6 regioni: temporali e grandine. Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo anche per venerdì 12 maggio su alcune regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un ulteriore bollettino di criticità evidenziando e individuando le zone più a rischio.

Allerta meteo venerdì 12 maggio

Gli avvisi della Protezione Civile sull’allerta meteo non si arrestano. Così anche nella giornata di venerdì 12 maggio ci sono alcune regioni in particolare che sono state reputate dagli esperti a rischio alto. Le piogge saranno più persistenti sulle regioni settentrionali, a carattere intermittente invece sulle regioni del Centro-Sud. Dunque, vengono segnalate criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo venerdì 12 maggio: 6 regioni a rischio

Come riportato sul sito ufficiale del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, è stata emessa allerta meteo gialla su Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico, su Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria per rischio temporali e ancora su settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Veneto per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Sull’Emilia Romagna l’allerta persiste passando da rossa ad arancione in alcuni settori:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione) :Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola.

:Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola. Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.