Alfredo Belli era il marito di Liliana Segre, Senatrice a vita nominata da Sergio Mattarella. I due sono stati insieme fino al 2007, anno della morte di lui.

Liliana Segre, chi era il marito Alfredo Belli

Liliana Segre ha avuto una lunga e profonda storia d’amore con Alfredo Belli Paci, di 10 anni più grandi di lei, che proprio come lei aveva vissuto gli orrori dell’Olocausto. Alfredo, infatti, fu trasferito di volta in volta in ben sette campi di prigionia, dove ebbe modo di vedere tutto il dramma della Shoah. Marchigiano d’origine e milanese d’adozione, Alfredo Belli entrò nell’esercito dopo aver frequentato l’accademia militare di Livorno. Fu sottotenente d’artiglieria in Grecia durante la Seconda guerra mondiale. Da giovane, rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e dopo che venne catturato dai tedeschi e passò due anni nei campi di prigionia nazisti.

L’incontro con Liliana Segre

Alfredo e Liliana si conobbero a Pesaro nel 1948, quando lei aveva 18 anni e lui 28. Si sposarono nel 1951 e vissero insieme fino alla morte di lui nel 2007. Hanno avuto tre figli: Alberto, Luciano e Federica.

I due hanno vissuto assieme fino al 2007, anno della scomparsa di Alfredo, con il quale Liliana ha condiviso tutta la sua vita. In una intervista al Corriere della Sera, Liliana ha rivelato che “Alfredo non si è spaventato e non è scappato di fronte alla mia storia. Per me ha messo da parte i suoi stessi traumi di prigioniero. Sono stata sempre e solo io, in famiglia, la persona da proteggere”.

Studi e lavoro

Alfredo Belli si laureò in giurisprudenza e intraprese il mestiere di avvocato.

Politica

Alfredo Belli Paci aderì ad un certo punto della sua vita al Movimento Sociale Italiano guidato dall’ex repubblichino Giorgio Almirante. Nel 1979 si candidò come indipendente nella lista del Msi alle elezioni politiche, ottenendo meno di 700 voti.