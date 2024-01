Arianna Scommegna, chi è la figlia di Nicola Di Bari: vita privata, carriera, età

Chi è Arianna Scommegna, terza figlia di Nicola Di Bari e di sua moglie, Agnese Girardello. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre cantante anni Settanta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Arianna Scommegna, figlia di Nicola Di Bari: vita privata e carriera

Nata a Milano il 15 novembre 1973, Arianna Scommegna ha 50 anni ed è la terza figlia di Nicola Di Bari, stella della musica italiana anni Settanta, e di sua moglie, Agnese Girardello. Ha due sorelle maggiori, Ketty e Nicoletta, ed un fratello minore, Mathis, tutti con vite ben lontane dalla luce dei riflettori. Arianna ha invece seguito le orme paterne e si è costruita una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha conseguito un diploma nel 1996 alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi, muovendo così i suoi primi passi come attrice.

La carriera attoriale tra cinema e teatro

Nel corso della sua carriera si è fatta apprezzare per le sue doti attoriali sia al teatro che al cinema. Sul grande schermo ha recitato in Tolo tolo di Checco Zalone, Il colore nascosto delle cose, Fai bei sogni, Scialla!, La variabile umana, D.A.D. e Il dolce rumore della vita. Scommegna ha ottenuto molti riconoscimenti per le sue interpretazioni, tra cui il Premio Ubu, il Premio Hystrio e il Premio Lina Volonghi. È inoltre una socia fondatrice e partecipante dei progetti della compagnia A.T.I.R. Teatro Ringhiera di Milano. Non sono disponibili molte informazioni circa la sua vita privata e sentimentale. È possibile invece ottenere qualche dettaglio in più sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri sul suo sito ufficiale.