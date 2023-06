Allerta meteo arancione 15 giugno su 5 regioni e con altri rischi sul resto dell’Italia: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo continua ad essere presente anche nella giornata di giovedì 15 giugno su diverse regioni della Penisola. I rischi alti sono soprattutto su cinque regione mentre allerta gialla sul il resto del Paese.

Allerta meteo arancione 15 giugno su 5 regioni

Allerta arancione, giovedì 15 giugno, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Allerta meteo gialla sul resto dell’Italia

Sarà un giovedì di metà giugno con anche allerta gialla su gran parte del Paese. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Lazio e Abruzzo e su Molise, Campania, Basilicata e Puglia e sui rilievi e settori ionici della Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo e Calabria, restanti zone interne del Lazio e su Marche meridionali e settori tirrenici centro-orientali e ionici della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Marche, Lazio e Sicilia, sui settori alpini del Piemonte, settori alpini, prealpini e di pianura centro-orientale della Lombardia, Trentino, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Romagna, settori settentrionali della Toscana e zone interne e settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Avviso della Protezione Civile

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere