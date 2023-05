Allerta meteo a Milano nella giornata di lunedì 8 maggio: rischi e avviso della Protezione Civile

Allerta meteo a Milano continua anche nella giornata di lunedì 8 maggio: secondo gli esperti e il Dipartimento regionale della Lombardia è previsti rischi di colore giallo e forti temporali che sono iniziati già nella giornata di domenica.

Allerta meteo a Milano nella giornata di lunedì 8 maggio: rischi

L’allerta meteo è prevista anche per la giornata di lunedì 8 maggio 2023 con alcune zone particolarmente interessate, come la Lombardia e la città di Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla per rischio temporali a partire dal pomeriggio di domenica 7 maggio, e fino alla mattinata di lunedì 8 maggio. Le condizioni di instabilità, secondo i meteorologi di 3BMeteo, permarranno fino a metà della prossima settimana, con una nuova perturbazione in arrivo nella serata di martedì.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della regione Lombardia ha diramato un bollettino di criticità per il maltempo. “Precipitazioni da sparse a diffuse, più insistenti nella prima mattinata sulle zone alpine e prealpine occidentali, con interessamento possibile della pianura; nella tarda mattinata fenomeni in generale attenuazione, persistenti solo sulle zone prealpine. Nel pomeriggio attesi ancora fenomeni convettivi sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sulle zone prealpine, in transito anche sulle zone di pianura. Fenomeni tendenti ad esaurirsi in serata. Venti generalmente deboli eccetto locali rinforzi in occasione degli eventi convettivi”.