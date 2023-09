Allerta meteo 14 settembre in 3 regioni: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo gialla annunciata nella giornata di giovedì 14 settembre 2023 su tre Regioni. Come sempre il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per avvisare cittadini ed istituzioni.

Allerta meteo 14 settembre in 3 regioni

Allerta meteo gialla, giovedì 14 settembre, prevista in 3 regioni. Per rischio temporali ci sono alcuni settori dell’Emilia Romagna e della Lombardia, mentre sempre per allerta gialla ma per rischio idrogeologico ci sono sempre la Lombardia e la Valle d’Aosta.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Avviso della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes