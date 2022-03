Allenatore Macedonia del Nord: chi è Blagoja Milevski?

Blagoja Milevski, 50 anni, è l’allenatore della nazionale della Macedonia del Nord da agosto 2021, prossima avversaria dell’Italia ai play off.

Chi è Blagoja Milevski

Blagoja Milevski, subentrato a Igor Angelovski, è l’allenatore della Macedonia del Nord dal 5 agosto 2021. Nato il 25 marzo 1971, è un allenatore di calcio e anche un ex calciatore macedone (all’epoca giocava come difensore). Ha ottenuto il posto di ct subentrando ad Angelovski, che aveva ottenuto per la Macedonia la qualificazione a Euro 2020.

Il gestore della panchina macedone, dal punto di vista dei successi, non ha grandi trascorsi alle spalle ma nel 2012 ha vinto il titolo in patria con il Vardar come allenatore e anche coordinatore del vivaio. Ora la sua missione è quella di portare la Macedonia del Nord ai mondiali del Qatar tramite la vittoria del Playoff.

La carriera

Negli ultimi due anni, Blagoja Milevski ha guidato la selezione Under 21 della Macedonia, panchina su cui si era già seduto tra il 2014 e il 2018, prima di una breve parentesi in Israele con l’Ashdod che però gli ha dato ben poche soddisfazioni.

Da giocatore Milevski non ha mai calcato grandi palcoscenici: cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, ha giocato in Grecia, Slovenia, Macedonia ed Israele, mai per la sua Nazionale.

La formazione

La formazione che l’allenatore macedone predilige è quella del 4-3-3, che si basa su una linea da quattro difensori molto bassa, tre centrocampisti stretti e due esterni che aiutano molto la difesa. Il contropiede, insomma, è fondamentale nella strategia di gioco della Macedonia del Nord e l’Italia dovrà sicuramente guardarsi alle spalle da questo insidioso schema di gioco.