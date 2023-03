Greta Thunberg arrestata a Oslo durante una protesta

Ormai conosciuta ai più per le sue battaglie di stampo sostenibile, Greta Thunberg è stata arrestata a Oslo durante una manifestazione contro il parco eolico. Le forze dell’ordine norvegesi si sono trovate costrette a intervenire e a portar via la 20enne svedese.

Insieme a lei tante altre persone pronte a combattere per la medesima causa.

Oslo, arrestata Greta Thunberg

La protesta avvenuta a Oslo ha causato l’arresto della giovane attivista di origini svedesi, ovvero Greta Thunberg. Una manifestazione messa in atto per richiedere la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne. A battersi per la stessa causa un gruppo di Sami, popolazione autoctona che si trova in Norvegia, parte della Russia e Finlandia. Questo popolo vive a contatto con la natura incontaminata e, pertanto, si sta battendo affinché l’ambiente non risenta della mano dell’uomo.

Senza dubbio di vitale importanza per i Sami, e per l’ambiente, la manifestazione ha però preso una piega differente, dato che l’attivista classe ’03 è stata portata via con la forza dalla polizia, e non è la prima volta che Greta Thunberg viene arrestata, in quell’occasione in Germania. Ciononostante, la protesta ha bloccato ministero del Petrolio, dell’Energia, dell’Economia e delle Finanze, dando comunque un forte segnale.

La giovane attivista non soltanto ha appoggiato la causa della popolazione autoctona – presentatasi per l’occasione con il vestito tradizionale, che veste i colori rosso e blu – ma ha anche rilasciato alcune dichiarazioni.

Discorso diffuso da Tv2:

“Non possiamo usare la cosiddetta transizione climatica come copertura per il colonialismo. Una transizione climatica che viola i diritti umani non è una transizione climatica degna di questo nome”.

Continua così la sua guerra contro le energie fossili e contro il cambiamento climatico, per cercare di preservare lo sviluppo sostenibile. Le proteste – in tal senso – aumentano e le emergenze climatiche sono sempre più evidenti.

