Alice Campello come sta: le sue parole dopo il parto e il ricovero in ospedale

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva e ha spiegato lei stessa come sono le sue condizioni di salute. La donna ha avuto delle complicazioni durante il parto ed è stata ricoverata. Ora sta meglio e sono arrivate le sue parole.

Alice Campello come sta

Alice Campello è conosciuta soprattutto per essere la moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata. L’imprenditrice è mamma dei gemellini Alessandro e Leonardo (di 4 anni), e di Edoardo (2 anni). Da poco tempo è nata la terza figlia della coppia Bella. Dopo il parto, la Campello è stata ricoverata addirittura in terapia intensiva. Ci sono state complicazioni durante il parto ed addirittura la donna ha rischiato la vita per dare alla luce la sua bambina.

Le sue parole dopo il parto e il ricovero in ospedale

Dopo essere uscita dalla terapia intensiva, sono arrivate le parole della Campello. “Io sto un po’ meglio anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post parto. Mi sto riprendendo anche fisicamente, un po’ alla volta“, afferma Alice Campello. E aggiunge: “Inizio a fare delle camminate, sto riprendendo a fare le cose di sempre”.

“Ci tenevo tantissimo a dire che sono qui e posso fare questo video grazie ai donatori di sangue. Non mi ero mai resa conto dell’importanza di donare sangue, prima del parto e prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quanto succedono ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti”, spiega l’imprenditrice.

“La prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare il sangue. Vi prego di farlo perché è molto importante. Tantissime persone che non conosco mi hanno salvato la vita”. Parlando della bambina: “Lei è bellissima, sta bene. I fratelli la amano follemente. È piccolissima e mi sembra di vivere un sogno, soprattutto dopo quello che abbiamo passato”.

