Paola Saluzzi oggi: biografia della giornalista, marito, tv

Paola Saluzzi oggi è una conduttrice televisiva e giornalista italiana, che nel 2017 ha lasciato Sky per approdare a Tv2000. Sarà ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno l’8 dicembre 2022.

Paola Saluzzi oggi

Paola Saluzzi è una giornalista e conduttrice televisiva nata il 21 maggio 1964. La sua carriera televisiva, in particolare, è stata legata inizialmente al mondo dello sport. Dopo tre anni di collaborazione con Telemontecarlo, dove fece anche l’inviata per le olimpiadi di Barcellona del 1992, Paola dal 1991 è giornalista professionista.

Nel 1993 partecipa come valletta alla seconda edizione del programma d’intrattenimento Il grande gioco dell’oca su Rai 2 e nel 1995 passa a Mediaset partecipando come attrice a Casa Vianello. Dal 1999 al 2022 conduce Uno Mattina assieme a Luca Giurato e nel 2004 conduce “La grande giostra dei gol”, per Rai International.

Nel 2005 approda a Tv2000, dove rimane fino al 2009, per poi passare a Sky. Qui condurrà diverse trasmissioni come Sky Tg 24 Pomeriggio.

Dal 2017, però, torna a Tv2000.

Vita privata e marito

Oggi Paola Saluzzi è sposata, dal il 25 agosto 2014, con il giornalista Gabriele Romagnoli. I due si sono sposati negli Stati Uniti e Paola lo ha conosciuto proprio a New York nel 2013. Prima di stare con lui, però, ha avuto un matrimonio lungo più di dieci anni che si è però concluso con un divorzio.