Maria Teresa Venturini Fendi: chi è l’icona della moda

Ospite a Oggi è un altro giorno, andiamo a scoprire chi è Maria Teresa Venturini Fendi, icona della moda. Figlia di Anna Fendi, si racconterà di fronte a Serena Bortone, in vista della puntata di Martedì 20 Giugno ore 14:05.

Chi è Maria Teresa Venturini Fendi: cosa si sa di lei

Figlia della nota Anna Fendi, stilista e imprenditrice italiana, di Maria Teresa Venturini Fendi non si sa moltissimo. Nata dal matrimonio tra Anna e Giulio Venturini, conta così entrambi i cognomi. Ha due sorelle che sono Silvia e Ilaria. La sua crescita è stata senza dubbio stimolante, poiché all’interno di un nucleo familiare forte e creativo. Questo le ha permesso di maturare da subito un senso di “leadership” e di avere le basi per affrontare la vita. A differenza della famiglia, ha deciso di seguire la zia, Carla Fendi, nel suo progetto, ovvero per sostenere la Fondazione Carla Fendi che si occupa di arte e di cultura.

Maria Teresa Venturini Fendi è così un’icona della moda e, dal 2017, è diventata presidente della Fondazione Carla Fendi, a causa del decesso della fondatrice. Una fondazione nata circa 16 anni fa e che presta grande attenzione al ramo artistico.

Il suo amore per l’arte e per la moda

Della sua vita privata ci è dato sapere praticamente pochissimo. La figlia di Anna Fendi si è raccontata soprattutto dal punto di vista lavorativo e artistico.

Maria Teresa Ventruini Fendi si è infatti innamorata, poco alla volta, dell’arte, diventando un importante membro della fondazione, come detto da lei stessa:

“Più che amante dell’arte, sono amante di alcune cose, di una certa arte. Non mi piace, per esempio, l’arte troppo provocatoria o quella decorativa, le considero un po’ esagerate. Preferisco l’arte moderna alla contemporanea. Trovo che gli anni Cinquanta e Sessanta italiani siano stati molto originali, penso a Manzoni, Burri, Fontana”

Un’autentica ammiratrice del mondo – artistico e letterario – che si è raccontata durante un’intervista a Il Giornale.

