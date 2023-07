Bianca Berlinguer, quando guadagna a Mediaset la conduttrice?

Quanto guadagna Bianca Berlinguer con la Mediaset? Le indiscrezioni sul nuovo cachet della conduttrice dopo l’addio alla Rai. Cosa prevede il nuovo contratto firmato con le reti di Pier Silvio Berlusconi?

Quanto guadagna Bianca Berlinguer a Mediaset, il nuovo cachet della conduttrice

L’addio alla Rai di Bianca Berlinguer dopo ben 34 anni di carriera nella tv pubblica ha senza dubbio fatto molto discutere, soprattutto in seguito all’ufficializzazione del suo passaggio alla Mediaset. Dopo anni di critiche e scontri accesi con Silvio Berlusconi, dopo la morte del Cavaliere la giornalista approda alle sue reti, ora gestite dal figlio Pier Silvio Berlusconi. Lavorerà a Rete 4, dove si alternerà a Nicola Porro alla guida di Stasera Italia e avrà anche un programma in prima serata ogni martedì. Un ingaggio che ha lasciato più che soddisfatto Pier Silvio: “Entriamo nella fase 2 per allargare le prospettive e avere professionisti di peso. Lei era il nostro ideale e ci siamo trovati d’accordo sulla linea”.

C’è molta curiosità attorno al nuovo contratto di Berlinguer e ai dettagli del suo accordo con Mediaset. Secondo Dagospia, la conduttrice avrebbe accettato un cachet decisamente invitante, dal valore di ben 600mila euro, che secondo il portale di gossip equivale a quello di un direttore di telegiornale. Le indiscrezioni del sito riportano che la giornalista avrebbe inoltre assicurato contratti a tempo indeterminato a due sue fidate collaboratrici, che lavoreranno con lei ai suoi nuovi programmi.

Perché è passata alla concorrenza? Parla la giornalista: “Mi sentivo isolata”

In una recente intervista concessa a La Stampa, Bianca Berlinguer ha spiegato più nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta della Mediaset. Alla base della rottura con la Rai c’era una sostanziale differenza di vedute. La giornalista si era vista rifiutare molte proposte per nuovi programmi e aveva cominciato a sentirsi come un corpo estraneo: “Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta. La proposta di Mediaset è arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via”.