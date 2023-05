Diego Bianchi detto Zoro, conduttore del programma Propaganda Live, è noto al pubblico per la sua attività su La7. Ma chi è la moglie di Diego Bianchi?

Diego Bianchi, chi è la moglie Michela Tassistro

Non è certo Diego Bianchi abbia una moglie, ma è certo che il conduttore abbia una compagna di vita. Quest’ultima si chiama Michela Tassistro, è genovese ed è particolarmente attiva in politica. Nata il 3 settembre 1967, Michela è laureata in Economia e Commercio.

Attualmente lavora presso all’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec-Cnr) presso la Sede Secondaria di SCITEC sita a Genova.

Politica

Dal 2007 al 2009 la Michela è stata consigliera comunale di Genova, eletta nel Comune di Genova per il ciclo amministrativo maggio 2007 – maggio 2012 nell’Ulivo. Dopo aver lasciato il Partito Democratico, ha contribuito alla fondazione con Pippo Civati del partito politico Possibile.

Parlamento Ue

Dal 2009 al 2013 è stata collaboratrice all’Europarlamento dell’allora eletto parlamentare Sergio Cofferati.

Figli

Con Diego Bianchi ha avuto una figlia, Anita, nata nel 2003.