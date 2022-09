Alex Nuccetelli, cosa sappiamo di Antonella Mosetti, sua ex moglie? Storie d'amore, carriera in tv, lavoro

Il grande amico di Francesco Totti e spesso citato sulle riviste di cronaca rosa Alex Nuccetelli è stato sposato con Antonella Mosetti per diversi anni. Ma cosa sappiamo di Antonella Mosetti, ex moglie di Alex Nuccetelli?

Alex Nuccetelli, chi è l’ex moglie Antonella Mosetti?

Antonella Mosetti, nata il 1 agosto 1975 a Roma, è una showgirl italiana, diventata famosa negli anni 90 per essere una delle tante ragazze che hanno partecipato a Non è la Rai (famosa trasmissione ideata da Gianni Boncompagni).

Da quel momento inizia ad acquisire popolarità e la sua carriera va in ascesa. In un secondo momento, infatti, sulla scia di un successo personale, prenderà parte ad alcune fiction televisive e a film come C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Condurrà poi Paperissima sprint, Casa Raiuno, La domenica del villaggio. Nel 2016 è stata concorrente, assieme alla figlia Asia, del Grande Fratello Vip.

L’amore con Alex Nuccetelli

Antonella Mosetti è salita in passato agli onori delle cronache rosa anche per il suo matrimonio con Alex Nuccetelli, grandissimo amico di Francesco Totti. Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli si sono sposati nel 1995 e per otto anni hanno vissuto una vita felice sotto lo stesso tetto. Insieme hanno avuto una figlia, Asia, ma dopo otto anni hanno deciso di separarsi (anche se, nonostante il divorzio, è rimasto in buoni rapporti con la moglie).

I flirt di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti, oltre a quella con Alex Nuccetelli, ha avuto diverse storie d'amore. Tra queste, citiamo per esempio, in ordine cronologico, quelle con Salvatore Gabriel Valerio (2017), Aldo Montano (2007 – 2012, con il quale ha perso due figli), Gennaro Salerno, Davide Lippi, Alessandro Nuccetelli (1995 – 2003).

