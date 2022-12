Matthias De Donà, chi è il fratello di Giaele a Summer Job: coming out, carriera, vita privata

Chi è Matthias De Donà, giovane fratello della gieffina Giaele e concorrente nel reality Netflix Summer Job. Nel corso del programma, Matthias ha colto l’occasione per fare coming out: “È la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente”.

Chi è Matthias De Donà, vita privata e carriera del fratello di Giaele a Summer Job

La famiglia De Gionà ha dimostrato molto talento per i reality show negli ultimi mesi. Oltre alla gieffina Sofia Giaele, infatti, ha cominciato a farsi strada nel mondo televisivo anche suo fratello Matthias De Donà.

A soli 18 anni, ha fatto il suo esordio nel reality targato Netflix Summer Job, dove un gruppo di giovani ragazzi “riluttanti al lavoro” si preparano per la prima volta a rimboccarsi le maniche. Matthias si presenta così nella sua clip introduttiva pubblicata sul suo profilo Instagram: “Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti.

Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto”.

Matthias fa coming out: “La mia occasione per dire al mondo chi sono”

Nel corso del programma Matthias ha deciso di aprirsi in modo coraggioso, facendo ufficialmente coming out. Il giovane ha parlato apertamente della sua bisessualità al suo compagno di stanza Pit, al quale si è dichiarato: “Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero.

E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio. Quindi puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima. Sei un ragazzo straordinario, una persona molto carina lo ammetto. Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze. Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure“. Pur respingendo il suo interesse, Pit ha dimostrato tutto il suo supporto all’amico: “Certo che sono lusingato.

Non è da tutti parlarne così. Io sono etero al 100%, ma apprezzo”.