Alex a Roma in concerto, il finalista di Amici 2022: scaletta delle canzoni e biglietti

Alex a Roma: il finalista dell’edizione 2022 di Amici si esibisce all’Atlantico in occasione del suo tour nella serata di mercoledì 9 novembre 2022. Classe 2000 ed originario di Milano, si è fatto apprezzare nel talent dal pubblico giovanile.

Alex a Roma in concerto il finalista di Amici 2022: scaletta delle canzoni

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, è uno dei talenti musicali usciti dal talent di Amici, edizione 2022. Il cantante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 9 novembre 2022 all’Atlantico di Roma.

Il giovane artista è in giro per l’Italia in occasione del il “Non siamo soli tour”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners. Il 4 novembre è uscito il suo nuovo disco “Ciò che abbiamo dentro”. Di seguito la scaletta dei brani del suo concerto nella Capitale. Saranno presenti i singoli che in questi mesi hanno raccolto milioni di ascolti su Spotify, come Sogni al cielo:

Non siamo soli

Sogni al cielo

Accade

Senza chiedere permesso

Ammirare tutto

Tra silenzi (Roma)

Mano Ferma

I biglietti dell’evento musicale

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. C’è il settore del General Admission ancora da riempire ed il prezzo del biglietto è di 28,75 euro. La prossima tappa per il giovanissimo cantate è il 23 novembre 2022 a Milano, Fabrique.

