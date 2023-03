Migranti, naufragio a largo della Libia con l’allarme della Guardia Costiera: “30 dispersi e 17 soccorsi”

Migranti, naufragio a largo della Libia. Nelle scorse ore ancor auna volta un barcone con a bordo circa 50 persone ha avuto la peggio in mare. Ci sarebbero diversi dispersi anche se la Guardia Costiera ha fatto sapere di averne soccorsi molti.

Nuovo e terribile naufragio a largo della Libia con 47 migranti a bordo di un barcone. Mediterranea Saving Humans ha fatto sapere che “secondo diverse fonti” l’imbarcazione “si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse”. La Ong prosegue affermando che “le autorità Italiane da sabato avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento .Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore. Non risultano mobilitate le navi militari operative nell’area per .Eunavformed e .Irini”.

L’allarme della Guardia Costiera: “30 dispersi e 17 soccorsi”

Anche la Guardia Costiera ha lanciato l’allarme aggiornando i numeri dei dispersi e dei soccorsi effettuati in queste ore.“Diciassette persone sono state tratte in salvo, trenta i dispersi”. E sottolinea: “Siamo intervenuti anche se fuori dalla Sar Italiana, gli altri erano inattivi”. “Sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse”. Inoltre, la Guardia Costiera ha aggiunto che sono in corso le operazioni di ricerca dei migranti dispersi “con l’ausilio dei mercantili presenti in zona, con ulteriori due mercantili che stanno raggiungendo l’area di ricerca e col sorvolo di due assetti aerei Frontex”.