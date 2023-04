Alessio Cavaliere, chi è il ballerino di hip hop: età, carriera, Raimondo Todaro

Alessio Cavaliere, da poco eliminato dalla scuola di Amici 22, è un allievo del talent di Maria De Filippi che sarà ospite al programma Verissimo.

Chi è Alessio Cavaliere

Alessio Cavaliere è un ballerino che ha preso parte ad Amici, programma di Maria De Filippi. L’allievo che è da poco stato eliminato dalla scuola di Amici 22 è nato a Napoli nel 2003 e dunque ha solo 19 anni. Ballerino dello stile hip hop ed ex allievo di Raimondo Todaro, ha voluto fare un bilancio della sua esperienza nel talent show e ringraziare tutti per l’affetto e il sostegno dopo la sua eliminazione. Riguardo alla sua vita si sa molto poco e non è dato sapere se sia o meno fidanzato.

Collaborazioni

Tra le collaborazioni di Alessio Cavaliere, nel 2022, troviamo Andreas Muller e un’altra con l’ex alunno dello scorso anno, Dario Schirone. Sempre lo scorso anno Alessio ha sfidato anche un altro ballerino del programma, Guido Sarnataro.

L’eliminazione da Amici

Nel corso del quarto appuntamento con il serale di “Amici 22”, talent condotto da Maria De Filippi, i maestri del team Todaro-Arisa hanno perso un tassello importante, ossia il ballerino Alessio Cavaliere. Per lui decisivo il ballottaggio finale con il ballerino Mattia Zenzola che ha portato alla sua eliminazione.