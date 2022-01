Lite Ronzulli Borgonovo (video), Massimo Corsaro durissimo: “Carriera fatta smistando mignotte”

Lite Ronzulli Borgonovo: duro scontro in tv, nel programma televisivo Zona Bianca, tra il vicedirettore de La Verità, convinto no vax, e la senatrice di Forza Italia.

Lite Ronzulli Borgonovo (video)

Nel programma Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4, è andato in “scena” un duro scontro tra Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, convinto No Vax e No Green Pass e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

I due si sono scontrati sul tema dei vaccini. La senatrice azzurra Ronzulli ha attaccato in diretta: “Si faccia pagare di più, visto che lei ha un contratto e viene pagato per venire qui a dire alle persone di non vaccinarsi – e aggiunge – si vergogni, ha dei morti sulla coscienza”. Ronzulli è il braccio destro di Berlusconi, dunque ha influenza in Mediaset e ieri in trasmissione rappresentava l’editore oltre che il suo partito.

Massimo Corsaro durissimo: “Carriera fatta smistando mignotte”

L’onorevole del Gruppo Misto Massimo Corsaro ha commentato su facebook la lite avvenuta a Zona Bianca con parole discutibili ed offensive.