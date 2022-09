Maltempo a Caserta, scuole chiuse per lunedì: rischia anche Napoli

Emergenza maltempo in Campania, scuole chiuse a Caserta e Aversa per lunedì 26 settembre. Si valuta la chiusura anche nel napoletano.

Maltempo a Caserta, scuole chiuse per l’allerta meteo. Dopo l’annuncio del sindaco di Aversa Alfonso Golia, anche il primo cittadino Carlo Marino lascia gli studenti a casa lunedì 26 settembre a causa del peggioramento meteo previsto nelle prossime ore.

Caserta, emergenza maltempo: scuole chiuse lunedì 26 settembre

L’emergenza maltempo preoccupa Caserta e provincia, colpita da una pioggia torrenziale dall’alba di stamattina. Secondo le previsioni degli esperti le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare nelle prossime ore.

Per il momento si registrano allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Pignataro, litorale Domizio, Grazzanise, Casal di Principe, Cesa e Curti. Per questo motivo il sindaco di Aversa Alfonso Golia e il primo cittadino di Caserta Carlo Marino hanno optato per la chiusura delle scuole per lunedì 26 settembre. Nonostante le elezioni politiche in corso, gli istituti sarebbero rimasti aperti. A fronte dei rischi causati dal maltempo, si è deciso di non rischiare “al fine di consentire la verifica di eventuali criticità”.

Allerta anche a Napoli, la situazione nel resto della Campania

L’allerta ha colpito anche Napoli e provincia, come anche sulla costiera Sorrentino-Amalfitana, i monti di Sarno e i monti Picentini. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta arancione per tutta la giornata di domani, richiamando i sindaci alla “massima attenzione”. Anche altri comuni campani e del Napoletano potrebbero quindi decidere di chiudere le scuole per ragioni di sicurezza nella giornata di lunedì.

Si attendono l’evolversi della situazione e ulteriori indicazioni da parte della Protezione Civile.