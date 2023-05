Alessandro Iovine, chi è il marito di Marcello Cesena: vita privata, carriera

Chi è Alessandro Iovine, marito di Marcello Cesena. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita del noto comico, diventato famoso grazie a Mai Dire. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alessandro Iovine, marito di Marcello Cesena: vita privata e carriera

Il noto comico Marcello Cesena, entrato nel cuore degli italiani con il suo Baronetto Jean Claude a Mai Dire, ha trovato l’amore al fianco del suo compagno storico, suo marito dal 2020, Alessandro Iovine. Non si hanno molte informazioni riguardo l’anima gemella di Cesena che, a differenza del marito, non lavora nel mondo dello spettacolo. Ha compiuto 41 anni ad aprile e, in base alle informazioni disponibili sul suo profilo Instagram, gestisce un Airbnb a Roma, sul Trastevere.

Vita privata, le nozze nel 2020

Marcello Cesena e Alessandro Iovine si sono sposati civilmente nell’aprile del 2020, in piena pandemia da Covid-19. I due hanno celebrato la loro unione al Campidoglio, a Roma. Il comico, entusiasta, lo ha annunciato sul suo profilo Instagram: “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti ( le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati! Non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Lo stesso Alessandro ha espresso tutta la sua gioia sulla sua pagina: “La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto”.