Alessandro Haber sulla sedia a rotella da otto mesi: cos’è successo e come sta l’attore

Alessandro Haber si trova su una sedie a rotelle da ormai otto mesi. Lo stesso attore ha spiegato in un’intervista cosa gli è successo e come si sente. Una situazione molto frustrante per l’attore che però continua nel suo lavoro, seppure non in autonomia.

Alessandro Haber sulla sedia a rotella da otto mesi

Alessandro Haber è su una sedia a rotelle da ben otto mesi. L’attore si è raccontato in un’intervista a Libero sulla sua situazione e condizione di salute non semplice anzi quasi frustrante.

“Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene. Poi ne ho fatta un’altra”. Così ha dichiarato l’attore che ha confessato che la causa della sua situazione attuale sia l’operazione andata male.

Cos’è successo e come sta l’attore

L’attore, oggi 75 anni, ha raccontato cosa è successo e come si sente. “Ho uno stato d’animo decisamente fragile in questo momento. Da otto mesi vivo su una sedia a rotelle.

Sto facendo delle terapie per un’operazione andata non bene, poi ne ho fatta un’altra. Sto provando a riprendermi. Fatto sta che guardo il mondo a mezza altezza. Lavoro, faccio delle prove in teatro, vado ai concerti però non sono autonomo. Mi avete trovato, insomma, in un momento in cui la riflessione e lo struggimento sono particolarmente forti”.

Poi, nell’intervista c’è anche spazio a discorsi politici: “Sono un uomo di sinistra anche se ormai è tutto apparigliato.

Non c’è una persona che abbia carisma, forza, capacità di convincimento. Spero che le persone che ci governano abbiano un senso umano, etico, costruttivo nei riguardi degli altri, degli ultimi. La politica dovrebbe essere seria. Che ti guida, ti protegge, ti aiuta. Io sono rimasto a Berlinguer ma c’era probabilmente anche un altro modo di di vivere, di gestire la quotidianità. Oggi è tutto facile. Non c’è più la ricerca. Una volta la vita era più artigianale”.

