Ugur Gunes, chi è l’attore di Terra Amara: vita privata, carriera, fidanzata, età

Chi è Ugur Gunes, attore turco della soap opera Terra Amara. In carriera ha trovato spazio sia al cinema che in tv. Si è guadagnato una certa fama in Italia grazie all’amato dramma televisivo, trasmesso ogni pomeriggio su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Ugur Gunes, vita privata e carriera dell’attore di Terra Amara

Nato ad Ankara, capitale della Turchia, il 13 gennaio 1987, Ugur Gunes è un attore 36enne diventato molto famoso nel suo paese negli ultimi anni. In Italia è famoso soprattutto per aver dato il volto a Yildiz Akkaya in Terra Amara, soap opera trasmessa da Canale 5. Ha una laurea in Lingue, storia e geografia conseguita all’Università di Ankara. Si forma come attore all’Università di Hacettepe, dove consegue un titolo in recitazione. Fa il suo esordio di fronte alla macchina da presa nel 2011, nella serie Yeniden Başla. In seguito comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo turco, ottenendo ruoli sempre più importanti sia al cinema che in televisione. Recita in Terra Amara dal 2018 al 2021, negli anni successivi entra nel cast di Kanunsuz Topraklar e del dramma di guerra Al Sancak.

View this post on Instagram A post shared by Uğur Güneş (@ugurnesofficial)

LEGGI ANCHE: Melike Ipek Yalova, chi è l’attrice turca di Terra Amara: vita privata, carriera, fidanzato

Vita privata: fidanzata, Instagram

Ugur Gunes non è solito condividere molti dettagli circa la sua vita privata e sentimentale. Le notizie di gossip sulle sue frequentazioni sono pochissime, ma non sembra che, al momento, ci sia una fidanzata o un flirt nella sua vita. In passato c’è stata molta curiosità circa un possibile interessamento romantico di una sua collega Hilal Altinbilek, anche lei attrice in Terra Amara. I due hanno tuttavia sempre evitato di confermare notizie al riguardo. L’unico mezzo con cui è possibile sbirciare un pochino nella vita quotidiana di Ugur Gunes è attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta ben 635mila follower.