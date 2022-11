Chi è Serena Dandini: carriera, figlia, ultimo libro, marito, tv

Serena Dandini, all’anagrafe Serena Dandini de Sylva, è una conduttrice televisiva, scrittrice e autrice televisiva italiana

Chi è Serena Dandini

Serena Dandini è una conduttrice televisiva, scrittrice e autrice televisiva italiana. Nata a Roma nel 1954 e figlia del conte Francesco Lorenzo Dandini De Sylva, è un avvocato. Diplomata al liceo classico, si iscrive alla Sapienza di Roma al corso di letteratura anglo-americana, fermandosi però a soli tre esami dal traguardo. È stata sposata due volte, e dal 1993 è legata al musicista Lele Marchitelli.

Ha una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982.

Carriera in tv

La conduttrice ha collezionato diversi programmi importanti, in particolare Avanzi, con cui vince anche il Telegatto. Il successo e la definitiva consacrazione è partita però nel 1988 con la Tv delle Ragazze. Dopo una breve parentesi a Mediaset, torna alla Rai con L’Ottavo nano. Poi ancora televisione, come nel caso del programma Pippo Chennedy Show e Parla con me.

Ultimo libro di Serena Dandini

L’ultimo suo romanzo è Cronache dal Paradiso, Torino, Einaudi uscito nel 2022.

L’amore con Lele Marchitelli

La conduttrice è sposata dal 1993 con Lele Marchitelli, musicista, e dunque ha tagliato quest’anno il traguardo dei 29 anni di matrimonio insieme.

Curiosità

Serena è una grande amica di Antonello Venditti.