Diletta Leotta a Miami con Loris Karius: prima vacanza insieme per la nuova coppia

Diletta Leotta a Miami insieme alla sua nuova fiamma Loris Karius. I due hanno approfittato della sosta Mondiali per andare in vacanza.

Diletta Leotta a Miami insieme a Loris Karius. I due hanno deciso di fare una fuga romantica e godersi qualche giorno di relax lontano dalle rispettive città: Londra e Milano. Sui social non sono mancati gli scatti mozzafiato della bella conduttrice di Dazn. Un segno del fatto che i due non intendono più nascondersi ma godersi la loro relazione alla luce del sole.

Diletta Leotta a Miami con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius dopo le voci di gossip ormai la loro relazione procede alla luce del giorno, senza più nascondersi o forse non l’hanno mai fatto. La conduttrice di Dazn e il calciatore tedesco sono volati a Miami per godersi qualche giorno di relax visto che i campionati sono in pausa per i Mondiali. I due ormai si dividono tra Milano, dove lei ha l’appartamento e dove sono stati visti insieme la prima volta ma anche Londra, la città dove il calciatore gioca.

Lei sta perfezionando così senza dubbi il suo inglese.

Prima vacanza insieme per la nuova coppia

Per la coppia è la prima vacanza insieme. Le foto questa volta vengono pubblicate dai diretti protagonisti della vicenda di gossip. La conduttrice di Dazn ha pubblicato foto bollenti su Instagram in bikini bluette e ha scritto la parola “Holiday”. Mentre il calciatore aveva anticipato la destinazione del viaggio sempre su Instagram. ANche una semplice passeggiata in bici ed in bikini diventa virale sui social.

Sempre di più la conduttrice sta diventando una vera influencer. Segno del desiderio di non nascondersi e godersi una relazione normale. Dunque, niente più paparazzi e foto esclusive, visto che ora ci pensa la nuova coppia ad aggiornare gli appassionati di gossip e chi segue i due sui social.

