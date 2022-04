Alessandra Ferri, chi è: oggi, compagno, figlie della ballerina italiana

Alessandra Ferri è una delle ballerine italiane dal profilo internazionale. Nella sua carriera non solo la danza ma anche il cinema.

Alessandra Ferri è un profilo riconosciuto nel mondo della danza non solo nazionale ma anche internazionale. Per celebrare i suoi 40 anni di carriera, nel 2022 è tornata in scena.

Alessandra Ferri, chi è: oggi

Alessandra Ferri è nata a Milano nel 1963. Ha studiato danza alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. A 15 anni ha vinto una borsa di studio per la Royal Ballet School e si è trasferita a Londra. Nel 1980 ha vinto il Prix de Lausanne ed è entrata a far parte del Royal Ballet.

A soli 19 anni è divenuta prima ballerina e nel 1983 è stata nominata ballerina dell’anno. Nel 1985 è entrata all’Amercan Ballet Theatre. Oggi, vive a Londra, come lei stessa ha raccontato: “Vivo in Inghilterra con mia figlia piccola, Emma, di 18 anni, mentre quella più grande, Matilde, sta in Italia”.

Nella sua carriera anche il cinema: infatti, nel 1992 ha partecipato al film tv “La luna incantata“, grazie al quale si è aggiudicata la Palma d’oro al Festival di Cannes.

Dal 1992 al 2007 è stata prima ballerina assoluta al Teatro alla Scala. Nel 2015 e nel 2017 ha danzato al Royal Opera House nell’opera “Woolf Works”, ispirato ai romanzi di Virginia Woolf.

La Ferri è entrata nella storia della danza perché è l’unica ad essere invitata come stella dall’esclusiva compagnia di balletto dell’Opéra di Parigi e al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo. Dopo aver lasciato le scene ufficialmente nell’agosto 2007, nel 2022 però torna sulle punte per celebrare i suoi 40 anni di carriera.

Compagno, figlie della ballerina italiana

Alessandra Ferri è stata sposata con Fabrizio Ferri, fotografo. Insieme hanno avuto due figlie, Matilde ed Emma. I due poi hanno divorziato, con la ballerina che ha raccontato che quella separazione è stata molto dolorosa e che la danza è stata una vera e propria ancora di salvezza, anche perché la separazione è stato inaspettata. Attualmente ci sono soprattutto le sue figlie e non si registrano nuovi amori.

