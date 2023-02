Zaccheroni come sta? L’allenatore è stato ricoverato in rianimazione dopo una brutta caduta

Zaccheroni ha subito un brutto colpo alla testa dopo una caduta in casa. L’ex allenatore del Milan è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Cesena. la prognosi rimane riservate ma le condizioni sono serie. Una brutto colpo e tanta paura per Zac.

Zaccheroni come sta?

Alberto Zaccheroni si è seduto su diverse panchine italiane, anche importanti ma allo stesso tempo ha avuto la possibilità di allenare anche all’estero. Nella serata di venerdì sera, Zaccheroni è stato trasportato con urgenza nell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, a seguito di una brutta caduta. La prognosi è riservata ma Za, come lo chiamano in molti, è in gravi condizioni in sala rianimazione.

L’allenatore è stato ricoverato in rianimazione dopo una brutta caduta

Zaccheroni si trovava nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci a Cesena. Ha riportato un trauma cranico importante dopoché ha sbattuto con violenza la testa a terra. Al momento della caduta, in casa c’erano anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Zac, anche se in gravi condizioni, dicono che è vigili. L’allenatore ha 69 anni e viene ricordato nel mondo del calcio per aver vinto uno scudetto sulla panchina del Milan nella stagione 1998-1999.

