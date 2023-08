Daniele Silvestri a Zafferana Etnea: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe

Daniele Silvestri a Zafferana Etnea si esibisce in concerto nella serata del 16 agosto 2023 in occasione del suo tour estivo.

Daniele Silvestri a Zafferana Etnea si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 16 agosto nella tappa siciliana nel Catanese. Tuttavia, il tour dell’artista continua e nelle prossime settimane sarà in altre città.

Daniele Silvestri a Zafferana Etnea: scaletta delle canzoni

Daniele Silvestri ha iniziato il suo tour 2023 nella serata di giovedì 3 agosto 2023 a Bosco San Bruno nel Bosco di Santa Maria. Lo stesso artista aveva annunciato il nuovo tour: “Trovandomi nell’incresciosa necessità di annunciare il sold-out della data romana di Maggio (quella del 19 al Parco della Musica per intenderci), a parziale consolazione dei miei concittadini metto in campo un’alternativa, sempre romana. Ma parliamo di luglio, sia chiaro. All’interno cioè di un tour estivo di cui – a questo punto – approfitto per cominciare a snocciolarvi un po’ di date. Non è che sia sta gran notizia, mi rendo conto. Ma neanche una notizia brutta d’altronde. Diciamo che è.. una notizia X”. Nella serata del 16 agosto si esibisce in concerto a Zafferana Etnea(Catania) all’Anfiteatro Comunale. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni:

Scrupoli

Tik Tak

L’uomo intero

Mi persi

Acrobati

La cosa giusta

Io fortunatamente

Precario è il mondo

La mia casa

A dispetto dei pronostici

La classifica

Che bella faccia

Desaparecido

Argentovivo ft. Rancore

Monolocale

Il matto ft. Rancore

L’uomo col megafono

Strade di Francia

L’autostrada

Cara

L’appello

Il mondo stretto in una mano

Il flamenco della doccia

Il mio nemico

Le navi

A bocca chiusa

Sono io

Aria

Salirò

Testardo

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il nuovo tour di Silvestri continua in Italia ed ecco le prossime date e tappe dell’artista: