Alberto Genovese, chi è la moglie dell’imprenditore condannato per violenze sessuali?

Alberto Genovese si è sposato nei mesi scorsi con una sua nuova ex fiamma mentre scontava i domiciliari in una comunità di recupero.

Alberto Genovese si è sposato mentre scontava i domiciliari nei mesi scorsi. La notizia circolava da tempo ma molti l’hanno confermata in queste ore. Intanto, l’imprenditore digitale presto potrebbe anche lasciare il carcere.

Alberto Genovese, chi è la moglie dell’imprenditore

Alberto Genovese si sarebbe sposato: l’imprenditore digitale condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Genovese, stando alle notizie che circolano, si è sposato lo scorso dicembre mentre scontava la pena dei domiciliari presso una comunità di recupero. Il matrimonio non è avvenuto con Sarah Borruso, la sua ex compagna, indagata e condannata a due anni e cinque mesi anche lei per le violenze sessuali

La nuova moglie di Genovese è una fidanzata precedente, che lavora nel mondo dell’economia, che Genovese ha sposato mentre si trovava in una comunità di recupero nel Varesotto, a Cuveglio.

L’imprenditore può lasciare il carcere

Genovese presto potrebbe anche lasciare il carcere. La sua difesa oggi, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha chiesto infatti la misura alternativa dell’affidamento terapeutico, ottenendo il parere favorevole del sostituto procuratore generale, Giuseppe De Benedetto. Genovese, infatti, era stato riportato in cella – a Bollate – a febbraio quando la condanna per le violenze era diventata esecutiva. Inoltre, per i legali di Genovese nell’istanza, si parla anche di “trattamenti inumani” in carcere, in riferimento all’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo.

