Maradona, account Facebook hackerato: “Ho finto la morte”. Tutti i messaggi pubblicati

Maradona, account ufficiale di Facebook hackerato: nelle scorse ore sono apparse diverse scritte macabre che hanno attirato l’attenzione di molti follower ma soprattutto di chi amministra la pagina sociale del campione argentino, la cui memoria è stata così oltraggiata.

Maradona, account Facebook hackerato: “Ho finto la morte”

Nelle scorse ore si è attivato ma in modo oscuro l’account Facebook del pipe de ore Diego Armando Maradona. Un messaggio su tutti ha colpito e che ha fatto capire subito che ci fosse qualcosa di strano: “Lo sanno che ho finto la mia morte vero?”. Davvero uno scherzo di cattivo gusto anche se qualcuno scrive che la pagina sia entrata nelle mani di qualche hacker russo.

Tutti i messaggi pubblicati

Tanti post strani e stravaganti ma in particolare l’immagine di profili cambiata con la faccia di Pelè. Inoltre, post offensivi contro Cristiano Ronaldo e a favore di Messi. Tante stranezze che hanno immediatamente attirato le attenzioni non solo di chi amministra la pagina ma anche dei tifosi che seguono l’account. Non mancano anche messaggi macabri. Infine, si attende il ripristino totale della pagina da parte dei proprietari.

La conferma dell’hackeraggio è arrivata su Instagram – come riporta il sito ‘La Nacion’ – da uno dei figli argentini di Maradona: “Siamo spiacenti di informarvi che l’account ufficiale di Diego Maradona su Facebook ha subito un attacco informatico. Stiamo lavorando per invertire questo hack il prima possibile. D’ora in poi ripudiamo il contenuto delle pubblicazioni”.