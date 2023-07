Gigi D’Alessio a Piacenza scaletta delle canzoni e i biglietti disponibili. Prossime date e tappe del tour

Gigi D’Alessio a Piacenza si esibisce in occasione del suo tour che ha avuto la partenza speciale dalla città di Napoli. Il cantautore campano sarà impegnato in concerti in giro per l’Italia tra luglio e settembre.

Gigi D’Alessio a Piacenza scaletta delle canzoni

Gigi D’Alessio si esibisce in concerto nell’ambito della rassegna Piacenza Summer Cult presso Palazzo Farnese. Dopo la serie di concerti in piazza Plebiscito di Napoli, il cantautore si prepara a girare le altre città italiane. Tra le canzoni delle suo ricco repertorio di 30 anni di carriera che sicuramente non mancheranno troviamo:

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

La prima stella

Benvenuto amore

Noi due

L’ammore

Come me

Mentre a vita se ne va

I biglietti disponibili con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto di Piacenza sono ancora disponibili e si possono acquistare su ticketone. Dopo le esibizioni a Napoli parte il “Dove c’è il sole Tour”. Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Ecco quali sono le date e le tappe che porterà l’artista napoletano in giro per l’Italia da luglio a settembre: