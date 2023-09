Juventus in vendita: la clamorosa notizia che circola sulla famiglia Elkann

Juventus in vendita: ore calde in casa bianconera perché si starebbe pensando seriamente al futuro del club bianconero.

Juventus in vendita: in queste ore sta circolando la clamorosa notizia della possibile scelta della famiglia Elkann di risolvere i problemi economici con la vendita del club bianconero. Dopo un mercato che ha visto zero investimenti, ecco l’eventuale soluzione dopo la gestione di Andrea Agnelli.

Juventus in vendita

La Juventus potrebbe essere in vendita: in queste ore si è aperto un clamoroso e strano scenario sul presente e futuro del club bianconero. Sembra che l’ultima gestione di Andrea Agnelli abbia lasciato una situazione troppo insostenibile se non disastrosa: si parla di perdite per 240 milioni, ricavi a quota 600 e debiti superiori, fino a un valore di Borsa di 800 milioni. Dunque, la famiglia Elkann avrebbe bisogno di rientrare e si parla già di un prezzo di vendita vicino a un miliardo e mezzo di euro.

La clamorosa notizia che circola sulla famiglia Elkann

A lanciare la clamorosa notizia sulla situazione e possibile decisione della famiglia Elkann è stato Il Giornale. ‘‘Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un’epoca, l’inizio di una altra imprese, lontano da Torino”.

La smentita

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Così questa mattina è arrivata la mentita di un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera.