Matteo Romano e Luigi Strangis, nuovo singolo in duetto: ecco Tulipani Blu

Matteo Romano lancia un nuovo singolo in duetto con Luigi Strangis, arriva "Tulipani Blu". Quando esce la canzone?

Matteo Romano, nuovo singolo in arrivo in duetto con Luigi Strangis: ecco Tulipani Blu. I due giovani cantanti hanno annunciato l’uscita del loro nuovo brano su Instagram e TikTok: quando esce la canzone?

Matteo Romano e Luigi Strangis in duetto, il nuovo singolo Tulipani Blu

Buone notizie per i fan di Matteo Romano, ma anche per quelli di Luigi Strangis. I due giovani artisti hanno stuzzicato i propri fan con una serie di video su Instagram e TikTok, in seguito ai quali hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo, un duetto tra il cantante di Sanremo 2022 e del vincitore dell’ultima edizione di Amici. Il brano si chiama Tulipani Blu e sarà disponibile a partire dal 5 maggio 2023.

View this post on Instagram A post shared by MATTEO ROMANO (@romanomatteo_)

I teaser sui TikTok, dagli indizi sui “tulipani” alle mani di Strangis

Da diversi giorni Matteo Romano stuzzicava i suoi follower su TikTok con una serie di video in cui accennava l’uscita di un suo nuovo brano. Tanti gli indizi disseminati nei suoi video, tutti a tema “tulipani”, da lui definiti “i miei fiori primaverili preferiti”, a suggerire il titolo della sua canzone. A stuzzicare la curiosità dei fan, tuttavia, è stato uno degli ultimi video pubblicati prima dell’annuncio, dove vengono mostrate le mani di Matteo mentre suona la base del brano al pianoforte. Al suo fianco anche un paio di mani piene di anelli, che il suo pubblico ha subito riconosciuto come quelle di Luigi Strangis: “Luigi, ma che ci fai qui?!”. E ancora: “Ma per caso la mano con gli anelli è Luigi?”.