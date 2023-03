Agrigento, muore mentre gioca a calcetto

In meno di 24 ore Agrigento ha segnalato due pessimi casi di cronaca: muore infatti giocando a calcetto un uomo di 49 anni, a causa di un malore improvviso. Accasciatosi a terra, ha poi perso la vita.

Qualche ora prima è deceduto un ragazzino di 12 anni mentre giocava a basket.

Muore giocando a calcetto ad Agrigento

In pochissime ore ci sono stati due decessi nella stessa zona, quella di Agrigento, entrambi con un filo conduttore: ovvero l’attività fisica. È avvenuto nei pressi di San Leone, in un campetto della borgata balneare nelle ultime ore della giornata di Mercoledì 22 Marzo. Mentre giocava a calcetto con i suoi amici, un uomo ha avvertito un malore che lo ha portato ad accasciarsi in campo. Ciò ha allarmato i suoi compagni che, una volta avvisati, hanno tempestivamente chiamato i soccorsi.

Il 118 è giunto sul posto in pochissimi minuti ma non c’era più niente da fare. Vincenzo Re, uomo di 49 anni di Agrigento, ha perso quasi subito la vita, rendendo vano l’intervento dei sanitari. Persona molto conosciuta, essendo imparentata con importanti avvocati della città, non presentava alcuna patologia e questo rende il tutto più inaspettato. Un evento che si dimostra ancora più grave se sommato a quello di qualche ora prima, avvenuto a Favara, che ha come vittima un ragazzino di 12 anni, il quale si è spento durante l’allenamento di basket che stava svolgendo a scuola con la classe.

In questo caso ci si interroga sull’effettiva idoneità del bambino nello svolgere l’attività fisica, cosa che invece risulta più difficile se si pensa all’uomo deceduto durante la partita di calcetto, dato che dalle ultime visite non mostravano nessun problema di salute o di natura fisica.

Ancora una volta questa tragedia inaspettata ci fa capire quanto sia imprevedibile la vita.

