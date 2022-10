Adriano Pappalardo, chi è: vita privata, moglie, incidente e canzoni famose

Adriano Pappalardo è un cantautore ma nella sua vita ha partecipato in diversi film e programmi televisivi. Alcune sue canzoni sono diventati dei tormentoni come Ricominciamo. Così come il pubblico si ricorda una famosa lite in tv con Antonio Zequila.

Adriano Pappalardo, chi è: vita privata e moglie

Adriano Pappalardo è nato a Copertino, in provincia di Lecce, il 25 marzo del 1945. Nel 1971 viene preso dall’etichetta discografica Numero Uno e viene scoperto niente di meno da Lucio Battisti.

Dopo una gioventù difficile perché il padre non accettava la sua scelta di intraprendere la strada di artista, debutta nel programma Tuttinsieme con la canzone, nonché suo primo singolo, Una donna. Poi tanti tour e forse il successo più riconosciuto nella sua carriera è stato Ricominciamo.

Pappalardo inizia una relazione nel 1972 con Lisa Giovagnoli e i due si sono sposati solo dopo 38 anni di fidanzamento. Nel 1976 hanno avuto un figlio di nome Laerte.

Riguardo poi al suo rapporto con il padre complicato, Pappalardo ha raccontato: “Una volta mi sono esibito come cantante. Tutto il pubblico dell’arena si è alzato e ha iniziato a gridare: “Grande! Grande!”. Mio padre si è messo a piangere, poi è venuto nel mio camerino, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Sono fiero di essere tuo papà’. È stata la cosa più bella che mi sia mai capitata […] e mio padre dopo un anno se ne è andato“.

Adriano Pappalardo: incidente

Nel 2016, Adriano è vittima di un incidente: l’artista si è schiantato con il parapendio si schianta al suolo sul litorale pontino. Viene ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove vengono effettuati immediatamente i primi accertamenti. Si è fratturato le costole e la tibia.

Canzoni famose

Non solo canzoni perché Pappalardo ha preso parte anche in alcuni film italiani, come La Piovra 4, Rimini Rimini e Il falco e la colomba, per non parlare delle sue apparizioni in tv, in particolare come naufrago de L’Isola dei Famosi, nel 2003.

Ritornando ai brani, ecco una classifica di alcuni suoi suoi successi nel corso della sua carriera da cantante:

Ricominciamo

Cavallo

Signorina

é Ancora Giorno

Voglio Lei

Giallo Uguale Sole

Nessun Consiglio

Donna Mia

Segui Lui

La lite con Zequila, il “Mai più!” che ha fatto il giro del web

La lite tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo è uno degli episodi più famigerati della televisione italiana. Nel 2006, Zequila era ospite di Mara Venier a Domenica In, e si scontrò duramente con il cantante, reo di aver insultato sua madre dietro le quinte: “Non ti permettere mai più.

Mai più. Mai più! “.

La lite entrò di prepotenza nella lista dei momenti televisivi più trash della storia italiana e costò a Mara Venier la conduzione del talk show domenicale.

Anni dopo, in un’intervista al settimanale Nuovo, Zequila svelò finalmente i motivi che lo portarono a scagliarsi contro Pappalardo: “All’epoca stavo vivendo una stagione di grande popolarità ma quando Pappalardo ha offeso mia madre non ci ho visto più. La mia risposta, per quanto dura, fu la difesa a una provocazione gratuita. Tutti riportano la mia frase “ti uccido”, ma nessuno ha mai riscritto le dichiarazioni di Pappalardo che disse: «Tu pur di avere successo, ti … tua madre»“.

