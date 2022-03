Putin, patrimonio: a quanto ammonta? E dove è nascosto?

Il presidente Vladimir Putin, tra le sanzioni che ha ricevuto dai paesi occidentali, c’è quella di congelamento del suo patrimonio. Ma a quanto ammonta il patrimonio?

Sapere quanto è precisamente il patrimonio appartenente a Vladimir Putin non è per nulla semplice. Ad ogni modo, secondo quanto ricostruito dal New York Times e stando ai dati pubblici sui redditi, Putin guadagna 140 mila dollari l’anno e possiede un piccolo appartamento.

Patrimonio nascosto

È però vero che Vladimir Putin ha un cosiddetto “patrimonio nascosto” che è ingente e considerevole.

Esempio tra tutti è il “Palazzo dello Zar” che non appartiene direttamente al presidente russo, ma è stato collegato in vari modi al suo governo. Si tratta una residenza in un terreno di 7.500 ettari, dal valore di 100 miliardi di rubli (pari a 1,1 miliardi di euro), che si trova nei pressi di Gelendzhik, sulle rive del Mar Nero. Un luogo che manifesta un vero e proprio lusso. Il palazzo ha un’estensione di 17,691 mq e comprende anche una chiesa, un anfiteatro, una pista d’atterraggio per gli elicotteri, un teatro, una sala con slot machine e videogiochi, piscine.

Lo yacht e gli altri beni “nascosti” di Putin

Oltre al “palazzo dello Zar”, come riportato anche da Wall Street Italia, l’altro bene che è collegato a lui è lo yacht, lussuosa nave da 100 milioni di dollari, chiamata Graceful. Riconducibile al presidente russo è anche un appartamento che si trova a Monaco da 4,1 milioni di dollari. L’ex moglie di Putin, invece, possiede una costa villa a sud della Francia.

Bill Browder, finanziere di origine americana, ha stimato al Congresso Usa attorno ai 200 miliardi di dollari la ricchezza del presidente russo.

Anders Aslund, professore alla Georgetown University e autore del libro del 2019 “Russia’s Crony Capitalism”, ha stimato in circa 125 miliardi di dollari la ricchezza di Putin.