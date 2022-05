Il contadino cerca moglie 2022: quando va in onda e il cast della nuova edizione

Il contadino cerca moglie 2022: ecco quando va in onda e chi saranno i protagonisti della nuova edizione del reality.

Il contadino cerca moglie 2022: il reality è pronto a ripartire con una nuova edizione. Nuovi contadini con nuove storie pronti a conquistare la lori anima gemella grazie al programma.

Il contadino cerca moglie 2022: quando va in onda

La nuova edizione del programma Il contadino cerca moglie avrà in inizio a partire dal lunedì 9 maggio alle 21.25 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv. La conduzione anche per quest’edizione è affidata a Gabriele Corsi.

L’obiettivo e il centro del programma sono sempre gli stessi: si tratta di un reality show in cui “alcuni single di campagna aprono le porte delle loro fattorie e dei loro cuori ai single di città nella speranza di trovare l’amore”.

Il cast della nuova edizione

Gabriele Corsi avrà il compito di raccontare e presentare le storie e le aspettative dei concorrenti e la loro ricerca dell’anima gemella. Ecco chi sono i contadini di questa stagione: