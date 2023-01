Addio ricette, in farmacia basterà la tessera sanitaria, novità in Piemonte

La regione del Piemonte ha, da poche ore, diffuso una nuova notizia: addio ricette in farmacia, ci sarà dunque la possibilità di utilizzare soltanto la tessera sanitaria. Una proposta che potrebbe snellire il lavoro di molte attività.

Un’iniziativa cominciata già dal 25 Gennaio 2023 nella regione piemontese, ogni cittadino potrà decidere se aderire o meno attraverso il sito salutepiemonte.it. In alternativa si potrà chiedere alla farmacia l’adesione online o consultare la piattaforma per vedere quali attività hanno scelto di iscriversi.

Novità: addio ricette in farmacia

Un’autentica novità che porta ad un risparmio di tempo per tutti: medici, farmacisti e pazienti. A metterla in atto è il Piemonte, ma non è detto che non possa estendersi ad altre regioni nelle prossime settimane.

A spiegare la motivazione di questo progetto è stato l’assessore alla sanità della regione, Luigi Icardi:

“I cittadini potranno andare in farmacia a ritirare i farmaci senza ricetta, ma presentando la tessera sanitaria. Il medico prescrive sempre, il farmacista vede la ricetta online e il cittadino ritira. Si tratta di un servizio importante soprattutto per i malati cronici, coloro che prendono un farmaco secondo un piano terapeutico, ma è utile anche per le persone anziane. Si aggiunge a quei servizi che già proponiamo”.

L’assessore ha precisato che si tratta di velocizzare il lavoro dei professionisti del campo medico:

“Snellisce in parte il lavoro dei medici, ma è un tassello di quella sanità territoriale che noi vogliamo implementare sul nostro territorio. Nel 2019 abbiamo messo online la ricetta dematerializzata, nel 2020 il medico poteva mandare sms o mail farmacista per consegnare il farmaco e nel 2022 abbiamo utilizzato oltre 43 milioni di ricette dematerializzate fruite da quasi 3 milioni di piemontesi”.

Il Dottor Icardi si è poi soffermato sulle modalità di iscrizione:

“Per fruire del servizio è necessario fare un primo accesso e scegliere la farmacia che aderisce. Il consenso può essere dato direttamente in farmacia, agli sportelli dell’Asl, sul sito Salute Piemonte o con l’app Salute Piemonte. Importante è anche il fatto che c’è anche la possibilità di delegare al ritiro di un’altra persona”.

Dopo pochissime ore sono già 600 le farmacie che hanno aderito, ma appare plausibile che tutte le attività farmaceutiche del Piemonte aderiranno nei prossimi giorni, per un totale di 1650 attività.

LEGGI ANCHE: Boom di psicofarmaci tra gli adolescenti, dipendenza in forte crescita.