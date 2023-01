Boom di psicofarmaci tra gli adolescenti, dipendenza in forte crescita

Tra le tante notizie che circolano, ne arriva anche una legata all’utilizzo di psicofarmaci in età giovanile e adolescenziale. Sembra dunque allarme quest’ultimo dato, si registra infatti il boom di psicofarmaci tra gli adolescenti, contandone almeno uno su dieci.

Statistica senza dubbio preoccupante, su cui bisogna riflettere e agire, cercando di arginare il problema prima che diventi troppo grande.

Psicofarmaci, boom per gli adolescenti

L’utilizzo degli psicofarmaci da parte degli adolescenti è sicuramente un tema per certi inatteso, ma di sicuro molto allarmante. Lo scopo sembra essere “ricreativo” e questo forse rende ancora più delicata la situazione, visto che i ragazzi in età adolescenziale non possono rendersi conto di quanto sia grave come situazione. Si può ipotizzare una vera e propria forma di dipendenza, la quale attualmente conta almeno 1 un ragazzo su 10.

A lanciare la notizia è stato il XXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Neuro-Psico-Farmacologia (Sinpf), tenutosi oggi – Mercoledì 25 Gennaio – nelle città di Venezia e Milano. Oggetto di discussione è stato appunto questo inconsapevole abuso da parte dei giovani, che bisogna studiare e tenere sotto controllo, per evitare ulteriori (e spiacevoli) sviluppi.

A spiegare la funzione degli psicofarmaci ci sono stati esperti in materia:

“Gli psicofarmaci, insieme ad un percorso terapeutico a 360 gradi, sono fondamentali per curare le malattie mentali anche nei giovani e nei giovanissimi. Molte patologie curate per tempo nei giovani, garantiscono loro un futuro”.

Gli stessi psichiatri hanno anche “ammonito” su quanto sia sbagliato – e dannoso – utilizzarli senza motivo:

“Se questi farmaci sono invece usati con modalità non corrette possono avere ripercussioni negative“.

Occorre, dunque, mettere in atto una campagna che abbia lo scopo di informare e sensibilizzare chiunque, partendo dalla fascia giovanile e adolescenziale, con l’ausilio di istituti scolastici, medici e varie istituzioni. Sarà necessario l’aiuto di tutti per educare all’uso di farmaci e psicofarmaci.

