Luisa Ranieri, rivelazioni su Luca Zingaretti e protagonista del programma ” A spasso con te”

Luisa Ranieri ha fatto delle rivelazioni in tv sulla relazione con Luca Zingaretti. Inoltre, l’attrice napoletana si prepara ad essere pronta nella puntata del programma di Rai 1 “A spasso con te” in onda lunedì 9 gennaio 2023.

Luisa Ranieri, rivelazioni su Luca Zingaretti

Luisa Ranieri è stata ospite del programma di Rai 1 Domenica in e tanti sono stati i temi da lei affrontati. In particolare, l’attrice ha fatto delle rivelazioni sul marito Luca Zingaretti. “All’inizio non lo volevo, ero giovane, lui separato… poi è nato questo grande amore che dura ora”, ha ricordato.

Quindi ha scherzato: “E meno male, visto che si lasciano tutti”. Poi ecco la risposta di Mara Venier: “E’ vero, lo dico sempre pure io… anche se ndo vado ormai? Ho già dato”.

Protagonista del programma ” A spasso con te”

Luisa Ranieri si prepara alla nuova puntata di “A Spasso Con Te”, la rubrica di Fiamma Satta all’interno di “Geo”, il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda lunedì 9 gennaio su Rai3 alle 16.15.

“L’attrice napoletana spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata romana alla ricerca di ricordi ed emozioni che la Capitale le ha sempre suscitato, fin da quando l’aveva accolta all’inizio della sua carriera”. La Rai fa sapere che “in “A Spasso Con Te” la giornalista e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul paesaggio, sull’arte e sulla vita”.