Sanremo 2023, annunciato Salmo come ospite

Il festival della musica italiana continua a condividere informazioni e diffondere notizie. Stavolta Amadeus ha dichiarato che, tra gli ospiti di Sanremo 2023, ci sarà anche Salmo, rapper e produttore discografico italiano.

Notizia rilasciata tramite un collegamento avvenuto con il Tg1, annunciando così la partecipazione del cantante sardo, presente sia nella prima che nell’ultima serata. Diventa sempre più lunga la lista dei personaggi che prenderanno parte all’evento.

Salmo ospite a Sanremo 2023

Tra i rapper più conosciuti e seguiti in Italia, Salmo può “vantare” un percorso intenso e molto complicato che dal 2011 lo ha portato a crescere e maturare. Tutto è partito dal primo disco “The island chainsaw massacre“, dopodiché sono arrivati i successi: conta otto dischi, sei in studio e due dal vivo. L’artista sardo è così, poco alla volta, venuto fuori, diventando un autentico punto di riferimento dell’hip hop, per quanto riguarda il territorio italiano.

Per questo Amadeus si è detto lieto di annunciare il suo intervento, in qualità di ospite, a Sanremo 2023. Sono previste ben due esibizioni del rapper classe ’84; una alla serata d’apertura e l’altra a quella conclusiva. Si è pensato però di farlo in “grande”, utilizzando un palco galleggiante.

A rilasciare la notizia sempre il conduttore della 73° edizione del festival:

“Salmo sarà a Sanremo, la prima e l’ultima serata del Festival. Annuncio la presenza di un palco galleggiante, a largo della costa di Sanremo, della Costa Smeralda (una nave, ndr), dove ci saranno feste incredibili alla prima e ultima serata del Festival, si collegherà con noi Salmo”.

Si pensa dunque in grande, per continuare a dare valore ad uno degli eventi più attesi dell’anno e che si dimostra sempre molto apprezzato. Quest’anno poi, tra ospiti e concorrenti, ci sarà da divertirsi e, viste le premesse, non mancheranno ulteriore novità e sorprese.

