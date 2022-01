“A cena da Maria Latella”, dinner talk: cos’è, quando inizia, come vederlo

“A cena da Maria Latella ” è il nuovo talk di Sky TG24 che dal 20 gennaio 2022 sarà in onda o gni giovedì per sei puntate.

“A cena da Maria Latella”: come funziona il nuovo talk?

Il nuovo talk condotto dalla giornalista Maria Latella su Skytg24 prenderà il via il 20 gennaio ed è pronto a stupire i telespettatori. Il motivo? Il nuovo programma di dibattito verrà condotto attorno ad una tavola imbandita.

Assieme alla cena infatti, come spesso accade nelle case degli italiani, emergeranno tanti spunti di discussione e punta a trasformare gli ospiti in commensali. Il clima in cui si svolgerà il nuovo talk, dunque, punta ad essere cordiale e rilassato.

Il ruolo di Maria Latella e ospiti