26 dicembre, negozi e supermercati aperti: quali sono

26 dicembre, negozi e supermercati aperti in quello che è un giorno di festa. Ecco quali catene hanno deciso di lavorare, chi per l’intera giornata chi solo per mezzo turno. Ecco la lista dei più famosi punti vendita.

26 dicembre, negozi e supermercati aperti

Il 26 dicembre c’è sempre la corsa all’ultimo minuto per trovare qualche supermercato aperto per il pranzo o la cena da fare in famiglia. Diverse sono le catene che hanno deciso di rimanere aperti in questa giornata che rimane di festa.

Quali sono

Ecco la lista dei supermercati che sono aperti nel giorno di Santo Stefano. Non tutti perché alcuni hanno deciso, come politica aziendale, di rimanere in questo che rimane un giorno di festa:

Pam seguono orari normali

Penny Market: aperti dalle 8 alle 13, altri faranno orario spezzato, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Sul sito pennymarket.it è possibile trovare un pdf in cui sono segnati gli orari di apertura e chiusura delle singole sedi.

altri faranno orario spezzato, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Sul sito pennymarket.it è possibile trovare un pdf in cui sono segnati gli orari di apertura e chiusura delle singole sedi. Carrefour: va controllato sul sito le aperture i base a luogo dove si trova

Conad: alcuni potrebbero essere aperti, altri chiusi. Controllare su “conad.it” nella voce “negozi e volantini” potrete trovare gli orari.

Aldi aperto dalle 9 alle 20

Il Gigante aperto dalle 8.30 alle ore 20 anche se alcuni poteranno decidere di fare mezza giornata.

MD: dovrebbero rimanere chiusi

Coop: verificare orari di apertura e chiusura sul sito “coop.it” e controllare gli orari cliccando su “negozi e promozioni”.

Famila: dovrebbero rimanere chiusi tutti i punti vendita

Esselunga: chiusi

Lidl dovrebbero essere chiusi ma conviene sempre controllare sul sito.

Bennet: potrebbe variare in base al punto vendita

LEGGI ANCHE: Covid, sintomi e contagi in aumento: allarme dagli esperti