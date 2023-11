Lo Presti (Milano-Serravalle) a Idn: “Competenze e know-how possono innalzare i livelli di sicurezza”

A Italia Direzione Nord Beniamino Lo Presti, presidente di Milano-Serravalle, ha parlato di come, in un contesto di crescente digitalizzazione, la sua società affronta la minaccia delle potenziali vulnerabilità cibernetiche che potrebbero compromettere la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture autostradali. Considerando il crescente interesse per la mobilità condivisa e i cambiamenti nelle preferenze degli utenti, Milano-Serravalle sta innovando per offrire servizi e infrastrutture che si adattino alle esigenze mutevoli degli utenti e promuovano una mobilità più efficiente ed inclusiva.



“Milano-Serravalle”, ha detto Lo Presti ai margini dell’evento, “ha piena consapevolezza di come il processo di digitalizzazione che sta sostenendo e inesorabilmente prevedendo non sia immune da rischi informatici e sia sottoposto a possibili attacchi. La consapevolezza di tale rischio è talmente forte che Milano-Serravalle si sta dotando di processi informatici e digitali volti alla sorveglianza per alzare il livello di sicurezza. All’apparecchiatura va unita la qualità umana. Competenze, expertise, know-how, unite alla struttura di protezione, possono innalzare il livello di sicurezza e garantire che il sistema rimanga il più possibile al riparo dai rischi”.