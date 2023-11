Pazzali a IDN: “Fondazione Fiera Milano a fianco della nostra comunità”

La leadership milanese, senza lasciare nessuno indietro. Enrico Pazzali ha portato alla XXI edizione di Italia Direzione Nord, tenutasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano, l’esempio di Fondazione Fiera Milano, l’ente da lui presieduto. “Fondazione è da sempre al fianco della città – ha spiegato – Siamo nati e ci siamo sviluppati a Milano. Abbiamo contribuito ad affiancare la città nei momenti critici, così come in quelli di felicità e di crescita. Oggi la Fondazione è stata trasformata dal Covid. E parte della nostra attività è legata al sociale ed alla nostra comunità. Ogni anno diamo un contributo a quella parte di comunità che non ce la fa: con Progetto Arca abbiamo avviato una serie di iniziative per le persone entrate nella sfera della povertà. E supportiamo il welfare anche sanitario laddove ha dei momenti di difficoltà. Anche il nostro piano triennale recentemente approvato va nella direzione di mettere parte dei nostri utili a disposizione della comunità”.



Assieme a Pazzali sono intervenuti sul tema Giuseppe Petronzi, Questore di Milano, Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ferruccio Resta, Presidente Fondazione Bruno Kessler, Claudia Sorlini, Vice Presidente Fondazione Cariplo, Alberto Sinigallia, Presidente Fondazione Progetto Arca, Marco Baccanti, Direttore Generale FITT, Gino Rigoldi, Fondazione Don Gino Rigoldi.