Fontana a Direzione Nord: “La Lombardia modello positivo per l’Europa”. VIDEO

I temi centrali dell’industria e del futuro nel contesto europeo. Ne ha parlato Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Credo che l’Europa si dovrà spogliare dall’ideologismo che ha permeato fino ad oggi ogni scelta e che si dovrà scendere nel campo vero della concretezza, nelle cose che si possono o non si possono fare, nelle cose che si devono e non si devono fare. Credo che se si avrà questo cambio di tendenza a livello europeo, e sono convinto che ci sarà, sarà un vantaggio per tutti noi”.

Il governatore lombardo ha poi aggiunto “credo che la Lombardia può essere un modello per l’Europa, ma non vogliamo essere così presuntuosi, io credo che si possa discutere del nostro modello come un modello positivo, che potrà essere presentato con le cose buone e quelle meno buone che magari funzionano meno. Sicuramente noi con questo modello abbiamo raggiunto degli obiettivi che sono storici.”

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.