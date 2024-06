La XXIII edizione di Salute Direzione Nord: la ricerca per una sanità sostenibile

Oltre 60 ospiti lunedì 24 giugno in occasione della XXIII Edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano.

E’ stato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ad aprire la manifestazione. Tra i relatori coinvolti nel corso della giornata figurano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente di AIFA Robert Nisticò, il Direttore Generale di Agenas Domenico Mantoan, il Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello, il Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute Francesco Saverio Mennini,ma anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone e molti altri.

Il tema centrale della giornata è stata la salute, da diversi punti di vista, in primis la sostenibilità dell’ecosistema sanitario, un imperativo per la gestione delle risorse pubbliche e per la salute, nostra e del pianeta. Ma perché questo avvenga il vero perno è la ricerca, che in simbiosi con l’innovazione permette trattamenti più mirati e personalizzati.

Sono state affrontate le sfide del settore sanitario presentando soluzioni concrete e realizzabili per migliorare efficienza, accesso e qualità delle cure anche attraverso nuove politiche in termini di governance a partire da AIFA.

L’implementazione dei servizi di digitalizzazione e telemedicina rende possibile, già da oggi, un accesso alle cure più equo e sicuro, riducendo al contempo i tempi di attesa e abbattendo i costi per gli spostamenti di pazienti e caregiver. Un aspetto altrettanto fondamentale è quello della protezione dei dati e la cybersicurezza: due temi sui quali è già da tempo avviato un importante confronto. Ma non si può parlare di salute se non si parla di una nuova prevenzione, che sfrutti l’intelligenza artificiale e la medicina predittiva per individuare nuove soluzioni di cura e di promozione della Salute pubblica. Il tutto con un approccio One Health che risulti, anche socialmente, sempre più sostenibile. Media Partner, oltre a True-News.it anche Affaritaliani.it eQuotidiano Sanità.

LO STREAMING DEI PANEL DEL POMERIGGIO

Fontana a Salute Direzione Nord: “Con l’autonomia più vantaggi per i medici di base e le specializzazioni”

“L’approvazione dell’Autonomia darà più vantaggi ai medici di base e le specializzazioni” in ambito sanitario. Lo ha detto, nell’intervento di apertura di Salute Direzione Nord il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Per Fontana in campo sanitario “potremo individuare un maggior numero di specializzazioni e selezionare quelle che sono più utili sul nostro territorio, avere una maggiore flessibilità delle risorse che arrivano da Roma e creare vantaggi per chi decide di andare a fare il medico di medicina generale, per esempio, nelle valli della Valtellina o della Bergamasca”.

Per Fontana l’autonomia consente di rompere “un centralismo iper burocratizzato che porta a non fare mai le scelte giuste” e “chiude un percorso durato 30 anni che si basa sul principio della sussidiarietà già realizzato in tutti gli Stati moderni, che consente a chi conosce i problemi dei territori di trovare le soluzioni giuste in tempi adeguati, senza dover attendere interventi calati dalla Stato centrale”.

“Il mondo si muove velocemente – ha continuato il governatore – in Italia, invece, esistono ancora procedure bizantine che presto non ci saranno più concesse, con il rischio di rimanere esclusi da una competizione che il nostro Paese potrebbe invece vivere da protagonista, perché ne ha tutte le carte in regola”.

Abodi a Salute Direzione Nord: “Carta Giovani per 3,5 milioni di italiani”

“Abbiamo uno strumento che stiamo potenziando, che è la Carta giovani nazionale”: Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, intervenendo oggi a Salute Direzione Nord ha promosso l’importanza di uno strumento sempre più diffuso.

Abodi è intervenuto ricordando che “nell’ultimo anno e mezzo c’è stata un’impennata straordinaria della titolarità di questa carta, con 3,5 milioni di giovani che l’hanno scaricata”.

Spazio anche a un pronostico sportivo per il titolare del ministero dedicato a tali politiche nella giornata in cui, dopo l’evento organizzato da Fondazione Stelline presso il Belvedere 39 di Palazzo Regione Lombardia, andrà in scena Italia-Croazia, decisiva per il passaggio del turno degli Azzurri a Euro 2024: “”L’auspicio da tifoso è quella di tutti: abbiamo grande passione per la maglia azzurra”, ha detto Abodi. Aggiungendo che “giochiamo in parte contro un avversario, e in parte contro un avversario ben più grande che sono i nostri limiti, ma sono sicuro che riusciremo a batterli. Sono convinto che oggi i ragazzi daranno il massimo e che passeremo questo turno, lo dico senza scaramanzia, perchè i ragazzi sono ben allenati”, ha concluso il ministro.

Locatelli a Salute Direzione Nord: “Italia leader per la gestione delle disabilità”

Durante la XXIII edizione di “Salute Direzione Nord”, evento promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha dichiarato: “Dobbiamo passare da un sistema assistenzialista a uno che valorizzi i talenti”. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Il ministro Locatelli ha sottolineato come l’Italia stia assumendo un ruolo di guida nel campo della disabilità, forse come mai prima d’ora. Parlando del prossimo appuntamento tematico del G7, previsto dal 14 al 16 ottobre in Umbria, ha espresso entusiasmo per il fatto che, per la prima volta, si discuterà di disabilità e inclusione, mettendo al centro le persone. “Non si è mai avuta una spinta così forte per mettere al centro la persona“, ha affermato. “Come Italia, vogliamo continuare a essere leader, portando avanti la riforma della disabilità nel nostro Paese”.

Locatelli ha inoltre evidenziato la necessità di una direzione unitaria nelle istituzioni per promuovere l’accessibilità universale, il progetto di vita e il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica. “Dobbiamo sostenere queste posizioni reciprocamente se vogliamo essere efficaci nel promuovere un tema che deve diventare centrale per tutti”, ha aggiunto.

Durante l’evento, il ministro ha detto che “l’Italia sta dando un traino importante, forse come non era mai successo prima”, ha ribadito Locatelli, evidenziando l’importanza di passare da un sistema assistenziale a uno che valorizzi i talenti.

Dal 14 al 16 ottobre, il G7 in Umbria affronterà per la prima volta il tema della disabilità, dell’inclusione e delle persone, un passo significativo per mettere al centro la persona e per continuare a essere un modello trainante, portando avanti la riforma della disabilità in Italia.

“Togliere ai medici la paura di conseguenze penali”: il ministro Schillaci a Salute Direzione Nord

Durante la XXIII edizione di “Salute Direzione Nord”, organizzata da Fondazione Stelline e Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato: “Dobbiamo togliere ai medici la paura di conseguenze penali”.

Schillaci ha evidenziato che la maggior parte delle cause legali contro i sanitari si risolvono senza conseguenze, ma che comunque queste vicende incidono negativamente sul loro lavoro quotidiano. Pertanto, ha sottolineato la necessità di rivedere il concetto di responsabilità professionale dei medici. Il ministro ha anche affrontato il tema delle campagne di prevenzione del ministero per il caldo estivo e le donazioni di sangue. Riguardo al caldo estivo, l’obiettivo è “ridurre la mortalità delle persone over 65″, raccomandando alle fasce più fragili di seguire semplici regole come bere molto e non uscire nelle ore più calde per evitare colpi di calore e disidratazione.

Per quanto riguarda le donazioni di sangue, Schillaci ha sottolineato l’importanza di prevenire le carenze di sangue come avvenuto lo scorso anno. Ha annunciato una nuova campagna di donazione rivolta anche ai giovani, collaborando con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) per promuovere un ricambio generazionale.

Infine, Schillaci ha parlato del Decreto sulle liste di attesa, affermando che “il fine ultimo è garantire a tutti le prestazioni sanitarie in tempi giusti”. Ha spiegato che il nuovo monitoraggio permetterà di sapere quanto tempo occorre aspettare per una determinata prestazione, dati che attualmente non sono sempre disponibili.

“L’abuso dei cellulari non fa bene ai nostri figli”: il ministro Valditara a Salute Direzione Nord

50mila ragazzi vivono, in Italia, a casa attaccati ai cellulari: il dato è stato presentato come “impressionante” dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della XXIII edizione di Salute Direzione Nord. “A livello internazionale tutte le agenzie hanno chiarito in modo indiscutibile che l’abuso del cellulare non fa bene ai nostri figli”, ha aggiunto Valditara.

Il ministro, parlando all’evento di Fondazione Stelline e organizzato da Inrete presso il Belvedere 39 di Palazzo Lombardia a Milano, ha ricordato che il “cellulare non aiuta nello studio”. Per Valditara abusarne “diminuisce le prestazioni degli studenti, incide sulla capacità di memorizzazione e di attenzione”.

Valditara ha poi ricordato la necessità di promuovere la sinergia tra pubblico e privato nel mondo della scuola. “A partire da settembre faremo partire un forte piano di orientamento per far conoscere le opportunità che il territorio, il mondo delle impresa e le università offrono ai giovani”, ha detto. Focus anche sull’imminente G7 sulla Scuola che si terrà a Trieste dal 26 al 29 giugno. “Si parlerà innanzitutto di personalizzazione e della riscoperta dei talenti e devo dire che abbiamo trovato un grande consenso. Parleremo di l’istruzione tecnica professionale su cui c’è grandissima attenzione da parte di tutti gli altri paesi presenti al G7”, ha detto Valditara. “Poi c’è il tema della valorizzazione del personale docente e ovviamente il tema delle nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale”, ha concluso il ministro.

LO STREAMING DEI PANEL DEL MATTINO

Pomeriggio

PROGRAMMA SDN 24

09:45 | Saluti di apertura

Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

10:00 | Evento di apertura

Orazio Schillaci Ministro della Salute

Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

11:00 | La Salute non aspetta

A tu per tu con

Guido Bertolaso Assessore al Welfare, Regione Lombardia

Simona Loizzo Commissione XII Affari sociali, Camera dei Deputati

Matteo Stocco Direttore Generale Policlinico Milano

Battistina Castiglioni Direttore SC Cardiologia 2 Varese e Direttore Dipartimento cardiotoracovascolare, ASST Sette Laghi

Cristina Romano Responsabile di S.S.D. di Diabetologia dell’AO Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese

Rossana Boldi già Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

Massimo Barberio Head of Government Affairs & HealthEconomics GE HealthCare Italy

Massimiliano Bindi Amministratore Delegato Abbott Italia

Francesca Cerruti CEO ab medica

Martina Ortillo Avvocato, Manager del dipartimento Data Protection e Cybersecurity di Rödl & Partner

A tu per tu con:

Domenico Mantoan Direttore Generale Agenas

12:00 | Cronicità, sfida sempre aperta

A tu per tu con:

Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità

Maria Cristina Cantù Vicepresidente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica

Giovanni Satta Componente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica

Alberto Ambrosio Direttore Unità Organizzativa Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia

Enrico Desideri Esperto del Ministro in programmazione, organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari

Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano

Francesco Bandello Direttore Unità Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Giovanni Staurenghi Direttore SC Oculistica, ASST Fatebenefratelli Sacco

Annarosa Racca Presidente Federfarma Lombardia

Giorgio Corsico Sr Dir Value, Access & Policy, Amgen Italia

13:00 | Il valore della Sostenibilità sociale per la Salute. Sport e Territori: pilastri della Sostenibilità.

A tu per tu con:

Andrea Abodi Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili

Emanuele Monti Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, Regione Lombardia

Emanuela Droghei Vicepresidente Commissione IV Bilancio, Regione Lazio

Giuseppe Quintavalle Commissario ASL Roma 1

Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia

Marco Riva Presidente CONI Lombardia

Adele Patrini Presidente C.A.O.S., Referente FAVO Lombardia

Onofrio Mastandrea General Manager Incyte Italia

14:30 | Dalla nuova Aifa al ruolo delle Regioni, come l’innovazione cambia il mondo regolatorio e la sostenibilità

A tu per tu con:

Robert Nisticò Presidente AIFA

Marco Alparone Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Regione Lombardia

15:00 | Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia

Elena Murelli Commissione 10°Affari sociali,Senato della Repubblica

Pierpaolo Sileri Unità di Chirurgia Colonproctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali, IRCCS Ospedale San Raffaele

Alessandro Stecco Primario della Radiodiagnostica, Ospedale Sant’Andrea di Vercelli – Università degli Studi del Piemonte Orientale

Massimo Falconi Direttore del Pancreas Center, IRCCS San Raffaele

Anna Maria Mancuso Presidente Salute Donna Odv

William Vaccani GM Italia, Malta & Israele, GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics

16:00 | Salute mentale: consapevolezza e stigma

A tu per tu con

Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito

Walter Bergamaschi Direttore Generale ATS Milano



Andrea Costa Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute

Gianni Bonelli Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS

Alberto Siracusano Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute

Antonio Vita Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia

Ughetta Radice Fossati Segretario Nazionale Progetto Itaca

Alessandro Lattuada Amministratore Delegato Otsuka Pharmaceutical Italy Srl

Domenico Lucatelli Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia

17:00 | Malattie rare tra diagnosi precoce ed equo accesso

Francesco Saverio Mennini Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN, Ministero della Salute

Lisa Noja Componente Commissione III, Sanità, Regione Lombardia

Erica Daina Centro di Coordinamento Malattie rare, Istituto Mario Negri

Laura Obici Responsabile SS Malattie Rare, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Pietro Invernizzi Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca e Responsabile Divisione Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Monza

Annalisa Scopinaro Presidente UNIAMO

Alessandra Ghirardini Integrated Strategy Lead Rare Diseases, Roche

Anna Chiara Rossi Vp & General Manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease

18:30 | Una nuova era nella Prevenzione

Maria Rosaria Campitiello Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute

Danilo Cereda Direttore UO Prevenzione, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia

Giulia Marchetti Professore Ordinario Malattie infettive e Direttrice UOC Malattie infettive, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

Andrea Gori Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco e Presidente ANLAIDS Lombardia

Jacopo Murzi General Manager Moderna Italia

Federico Villa Ass Vice President Corporate Affairs & Patient Access, Eli Lilly

19:15 | Cyber Security e data protection nell’ecosistema sanitario

Giulio Gallera Presidente Commissione Speciale PNRR e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia

Andrea Bassi Cloud & Digital Transformation Manager ARIA Spa

Giampiero Petrosi Regional Vice President Sales Engineering Southern Europe, Rubrik

Giovanni Pedranzini Presidente P.G.M.D. Consulting